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Вчерашний "рекорд" побит – в Украине за сутки более 16 тысяч случаев коронавируса

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
8 октября, 08:11
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Всего за время эпидемии в стране ковид унес жизни более 58 тысяч украинцев – новые данные Минздрава
В Украине стремительно растет заболеваемость ковидом
В Украине стремительно растет заболеваемость ковидом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки, 7 октября, обнаружили 16 362 новых случаев коронавируса. Это на 1237 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 514 005 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 241 житель Украины (всего – 58 081). Вылечить удалось 2 282 482 инфицированных (4720 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Карантин в Украине

Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.

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Ситуация в областях:

  • Запорожская – превышены уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;
  • Ровенская – превышена динамика уровня госпитализаций;
  • Сумская – превышен коэффициент обнаружения случаев ковида;
  • Харьковская – превышены коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;
  • Черновицкая – превышены уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.

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