Вчерашний "рекорд" побит – в Украине за сутки более 16 тысяч случаев коронавируса

В Украине за последние сутки, 7 октября, обнаружили 16 362 новых случаев коронавируса. Это на 1237 больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщили в Минздраве.
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Всего инфекцию подтвердили у 2 514 005 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 241 житель Украины (всего – 58 081). Вылечить удалось 2 282 482 инфицированных (4720 – за последние сутки).
Карантин в Украине
Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.
Ситуация в областях:
- Запорожская – превышены уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;
- Ровенская – превышена динамика уровня госпитализаций;
- Сумская – превышен коэффициент обнаружения случаев ковида;
- Харьковская – превышены коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;
- Черновицкая – превышены уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.