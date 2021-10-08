Вчерашний "рекорд" побит – в Украине за сутки более 16 тысяч случаев коронавируса

Всего за время эпидемии в стране ковид унес жизни более 58 тысяч украинцев – новые данные Минздрава

В Украине стремительно растет заболеваемость ковидом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки, 7 октября, обнаружили 16 362 новых случаев коронавируса. Это на 1237 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 514 005 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 241 житель Украины (всего – 58 081). Вылечить удалось 2 282 482 инфицированных (4720 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Карантин в Украине

Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.

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Ситуация в областях: