В Украине станет теплее: синоптики дали прогноз на 28 марта

В Украине в воскресенье, 28 марта, погоду на трети территории страны будут определять дождливые тучи. Зато в большинстве областей из-за облаков выглянет ласковое солнышко, поэтому температура будет довольно приятной.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, принесенный свежим северо-западным ветром небольшой дождь ожидается на западе страны, в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях. На остальной территории ветер будет юго-западным, поэтому сохранится сухая погода.

Температура воздуха на западе страны ожидается от 7 до 11 градусов тепла; в центре и на севере – 10-13. Немного прохладнее будет на востоке – 9-11. Теплее всего будет на юге Украины, там температура прогнозируется +10-15 °С.

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В Киеве и столичной области днем температура будет колебаться в пределах 10-12 градусов тепла, ночью – опустится до +2-4 °С. В первую половину дня будет сухо, но во вторую начнутся дожди, местами очень сильные.

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Кроме того, мы писали, что многочисленные прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести часы, телефоны и прочие гаджеты на час вперед. А потом самое время посмотреть новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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