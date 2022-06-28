В Украине стартовал сезон "разминирования идиотами"

Украинцы пренебрегают опасностью и игнорируют запреты на купание в водоемах и плавание по рекам. Волонтер и блогер Юрий Бирюков привел пример такого поведения и написал возмущенный пост в Facebook.
Бирюков опубликовал скриншот сообщения, в котором человек пишет о планирующихся сплавах по рекам. В ответ на комментарий о том, что это запрещено, он отвечает: "Но мы, украинцы, тихонько плывем себе".
"Яркая иллюстрация проявлений клинического долб***изма. Нельзя на пляж? Не, мы пойдем, мы ж жить не хотим! Нельзя навигацию по рекам вблизи, а особенно б**ть возле границы? Не, мы будем, мы ж… украинцы???" — прокомментировал Бирюков.
В комментариях люди обсуждают, можно ли так делать. "Я так понимаю, это старт программы "разминирование идиотами", — пишет один из них.
"Старт отбора кандидатов на премию Дарвина начат. У нас в Харькове тоже хватает дебилов, на пляже бегающих отдыхать", — комментирует еще один подписчик.
"У нас местные власти предупредили, что могут выстрелить, если кому-то не очень понятно текстом "запрещено". Красота, работает, но я не уверена", — также пишут комментаторы.
Опасные пляжи
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что вынужден организовать пляжный сезон в городе из-за потока отдыхающих. Он анонсировал появление безопасных участков на пляжах, где установят специальные защитные сетки.
На черноморском пляже под Одессой 11 июня мужчина погиб, подорвавшись в море на мине. Трагедия произошла в курортном поселке Грибовка.
31 мая на побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину.
Также сайт "Сегодня" писал, что киевлян просят не посещать городские пляжи, а маломерным судам запрещено плавать по Днепру.