В Украине стартовал сезон "разминирования идиотами"

Бирюков возмутился поведением украинцев

Украинцы не обращают внимания на опасность на пляжах / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы пренебрегают опасностью и игнорируют запреты на купание в водоемах и плавание по рекам. Волонтер и блогер Юрий Бирюков привел пример такого поведения и написал возмущенный пост в Facebook.

Бирюков опубликовал скриншот сообщения, в котором человек пишет о планирующихся сплавах по рекам. В ответ на комментарий о том, что это запрещено, он отвечает: "Но мы, украинцы, тихонько плывем себе".

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"Яркая иллюстрация проявлений клинического долб***изма. Нельзя на пляж? Не, мы пойдем, мы ж жить не хотим! Нельзя навигацию по рекам вблизи, а особенно б**ть возле границы? Не, мы будем, мы ж… украинцы???" — прокомментировал Бирюков.

В комментариях люди обсуждают, можно ли так делать. "Я так понимаю, это старт программы "разминирование идиотами", — пишет один из них.

"Старт отбора кандидатов на премию Дарвина начат. У нас в Харькове тоже хватает дебилов, на пляже бегающих отдыхать", — комментирует еще один подписчик.

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"У нас местные власти предупредили, что могут выстрелить, если кому-то не очень понятно текстом "запрещено". Красота, работает, но я не уверена", — также пишут комментаторы.

Опасные пляжи

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что вынужден организовать пляжный сезон в городе из-за потока отдыхающих. Он анонсировал появление безопасных участков на пляжах, где установят специальные защитные сетки.

На черноморском пляже под Одессой 11 июня мужчина погиб, подорвавшись в море на мине. Трагедия произошла в курортном поселке Грибовка.

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31 мая на побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину.

Также сайт "Сегодня" писал, что киевлян просят не посещать городские пляжи, а маломерным судам запрещено плавать по Днепру.