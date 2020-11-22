В Украине стартовал второй тур выборов в 11 городах: список кандидатов

Уже известны победители на выборах мэров 15 ноября, а сегодня второй тур закончится голосованием еще в 11 городах. Избирательные участки будут работать традиционно с 08:00 до 20:00.
Украинцы будут выбирать среди таких кандидатов:
Бердянск, Запорожская область:
- Валерий Баранов ("За майбутнє");
- Александр Свидло ("Оппозиционная платформа – За життя").
Днепр:
- Загид Краснов ("Громадская сила");
- Борис Филатов ("Пропозиция").
Никополь, Днепропетровская область:
- Руслан Олейник ("Слуга народа");
- Александр Саюк ("За майбутнє").
Дрогобыч, Львовская область:
- Андрей Веселый (самовыдвиженец);
- Тарас Кучма (самовыдвиженец).
Львов:
- Андрей Садовой ("Самопомощь");
- Олег Синютка ("Европейская солидарность").
Николаев:
- Александр Сенкевич ("Пропозиция");
- Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа – За життя").
Полтава:
- Сергей Иващенко ("Слуга народа");
- Александр Мамай ("За майбутнє").
Ровно:
- Александр Третьяк ("Европейская солидарность");
- Виктор Шакирзян ("Ровно вместе").
Славянск:
- Вадим Лях ("Оппозиционный блок");
- Павел Придворов ("Оппозиционная платформа – За життя").
Ужгород:
- Богдан Андриив (самовыдвиженец);
- Виктор Щадей ("Слуга народа").
Черкассы:
- Анатолий Бондаренко ("За майбутнє");
- Виктор Евпак ("Голос").
В свою очередь в Центральной избирательной комиссии напомнила правила безопасности во время волеизьявления на избирательных участках:
- приходите в масках и со своей ручкой;
- соблюдайте дистанцию;
- есть отдельная кабинка для голосования, если есть признаки заболевания.
Как сообщали новости "Сегодня", в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий. В общей сложности своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 партий.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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