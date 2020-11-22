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В Украине стартовал второй тур выборов в 11 городах: список кандидатов

22 ноября, 08:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцы в 11 городах будут выбирать мэра – везде по два кандидата

Уже известны победители на выборах мэров 15 ноября, а сегодня второй тур закончится голосованием еще в 11 городах. Избирательные участки будут работать традиционно с 08:00 до 20:00.

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Украинцы будут выбирать среди таких кандидатов:

Бердянск, Запорожская область:

- Валерий Баранов ("За майбутнє");

- Александр Свидло ("Оппозиционная платформа – За життя").

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Днепр:

- Загид Краснов ("Громадская сила");

- Борис Филатов ("Пропозиция").

Никополь, Днепропетровская область:

- Руслан Олейник ("Слуга народа");

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- Александр Саюк ("За майбутнє").

Дрогобыч, Львовская область:

- Андрей Веселый (самовыдвиженец);

- Тарас Кучма (самовыдвиженец).

Львов:

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- Андрей Садовой ("Самопомощь");

- Олег Синютка ("Европейская солидарность").

Николаев:

- Александр Сенкевич ("Пропозиция");

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Полтава:

- Сергей Иващенко ("Слуга народа");

- Александр Мамай ("За майбутнє").

Ровно:

- Александр Третьяк ("Европейская солидарность");

- Виктор Шакирзян ("Ровно вместе").

Славянск:

- Вадим Лях ("Оппозиционный блок");

- Павел Придворов ("Оппозиционная платформа – За життя").

Ужгород:

- Богдан Андриив (самовыдвиженец);

- Виктор Щадей ("Слуга народа").

Черкассы:

- Анатолий Бондаренко ("За майбутнє");

- Виктор Евпак ("Голос").

В свою очередь в Центральной избирательной комиссии напомнила правила безопасности во время волеизьявления на избирательных участках:

  • приходите в масках и со своей ручкой;
  • соблюдайте дистанцию;
  • есть отдельная кабинка для голосования, если есть признаки заболевания.

Как сообщали новости "Сегодня", в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий. В общей сложности своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 партий.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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второй тур выборы мэра местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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