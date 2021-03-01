В Украине стартовала онлайн-запись на вакцинацию: как и где это сделать

Пока в Украине продолжается вакцинация приоритетных категорий, но с сегодняшнего дня украинцы могут записываться в очередь ожидания вакцины. Это можно сделать тремя способами – через портал или приложение "Дія", а также по телефону горячей линии.
"С сегодняшнего дня украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию против COVID-19 онлайн или по телефону горячей линии. База присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами", – заявил на совещании у президента премьер-министр Денис Шмыгаль.
Записаться через портал "Дія"
- Зайдите на портал "Дія" с помощью квалифицированно электронной подписи или BankID.
- Перейдите в раздел "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
- Укажите сферу деятельности.
- Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
- Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.
Записаться через приложения "Дія"
- Скачайте на смартфон приложение "Дія" и авторизуйтесь. Авторизироваться можно через Приват24, Monobank, BankID НБУ, или обновите приложение до последней версии.
- Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
- Укажите сферу деятельности.
- Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
- Проверьте свой номер телефона.
- Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.
Записаться по телефону
- Позвоните по номеру 0800 60 20 19.
- Укажите оператору свои данные (необходимо указать серию и номер паспорта).
- Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
- Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.
Отметим, что в первую очередь в Украине вакцинируют медиков, военных, пенсионеров, учителей, соцработников, силовиков. И только после этого, на пятом этапе, начнут вакцинировать украинцев, которые не входят в вышеуказанные категории.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине все желающие в течение года вакцинируются от ковида.
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