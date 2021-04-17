В Украине стартовала вакцинация сотрудников МВД: сколько правоохранителей получили прививку

Первыми прививки получат сотрудники, которые во время несения службы больше всего контактируют с людьми

В Украине сегодня, 17 апреля, первые 200 правоохранителей, которые несут службу в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны", а также полицейские Центрального железнодорожного вокзала и патрульной полиции Борисполя, сделали прививку от коронавируса китайским препаратом CoronaVac.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Полицейские во время несения службы постоянно работают непосредственно с людьми, поэтому входят в категорию тех, кого вакцинируют одними из первых. Вместе с ними процесс вакцинации начали пограничники и нацгвардейцы.

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Перед вакцинацией все правоохранители подписали согласие на прививку и прошли осмотр врачей. Среди вакцинированных:

заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник полиции Киева Андрей Крищенко;

начальник полиции Киевской области Андрей Небытов;

начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков и его первый заместитель Алексей Билошицкий.

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Вакцинация проходила в специально подготовленных помещениях на территории одного из терминалов аэропорта "Борисполь" и ведомственного медицинского учреждения Национальной гвардии Украины, расположенного на улице Медовой.

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Ранее мы сообщали, что в Украину прибыла вакцина Pfizer.

Также напомним, когда Украина получит следующую партию вакцины от COVAX.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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