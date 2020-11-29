В Украине стартует "Киберпонедельник": скидки, которые утрут нос "черной пятнице"

Вслед за "черной пятницей" одна из крупнейших торговых сетей в Украине предложила клиентам акцию "Киберпонедельник", но в совершенно непривычном формате. На родине "киберпонедельника" – в США – в этот день товары по сниженным ценам предлагают интернет-магазины. Украинский ритейлер первым решился вывести эту акцию за пределы онлайна и распространить ее на все свои торговые центры в Украине.

По аналитике сети "Эпицентр" из-за карантина выходного дня около 30% покупателей не успели воспользоваться преимуществами "черной пятницы", которая традиционно в Украине продолжалась все выходные дни.

Как отмечает заместитель генерального директора, директор по розничной торговле Владимир Гончаров, во время проведения "черной пятницы" в "Эпицентре" сеть получила много отзывов от клиентов, которые выразили сожаление из-за того, что не смогли осуществить покупки в выходные дни.

"Девиз нашей компании – работать ради людей. "Эпицентр" всегда на первое место ставит потребности клиента. Мы понимаем, что из-за карантина выходного дня далеко не все успели сделать покупки в "черную пятницу". И это обидно, поскольку именно в этот период люди покупают подарки и украшения для новогодних праздников. Поэтому, чтобы дать возможность всем нашим клиентам приобрести товары по хорошим ценам, мы впервые расширили акцию "Киберпонедельник" на всю сеть торговых центров", - отметил Владимир Гончаров.

Лучшие товарные предложения по самым выгодным ценам покупатели смогут найти как на центральных аллеях, так и на полках торговых центров. Акция будет действовать только один день – в понедельник, 30 ноября, до 23:59 и до последнего клиента. Впрочем, уже со вторника в сети "Эпицентр" стартует традиционная предновогодняя акция скидок "Честная выгода".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама