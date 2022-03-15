В Украине стартует налоговая реформа – Зеленский

Упраздняются проверки для всех бизнесов

Зеленский уточнил, что Кабмин согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине стартует налоговая реформа, включающая в том числе и отмену всех проверок для всех бизнесов.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

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Что это значит

"Первое. Начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса – а это первая и вторая группы ФЛП – ставим добровольную уплату единого налога. То есть если сможете – платите. Не можете – нет вопросов. Второе. Максимальная дерегуляция бизнеса. Упраздняем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона. Это только начальные два шага нашей налоговой реформы. Продолжение следует", – сказал президент.

Зеленский уточнил, что Кабмин согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики – для того, чтобы работал бизнес, а "люди были с работой" там, где это позволяет безопасность.

Следует ли бизнесу ждать еще больше помощи

Президент Зеленский в своем обращении подчеркнул: "это только первая часть большого пакета помощи, правительственной поддержки".

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По словам Кухты, следующим шагом от государства может быть государственный заказ на всю необходимую продукцию. В частности, и гуманитарные товары, и еда, и бронежилеты и разгрузки. Несмотря на то, что все эти товары достаточно дорогие, у государства есть ресурс– неиспользованные деньги из бюджета и международная финансовая помощь.

Социальная помощь и пенсии в условиях войны

"Сегодня" уже рассказывали, что украинцам, получающим пенсии на карту, уже выплатили деньги, и осталось решить вопрос с теми, кто получает деньги на руки.

Также будут произведены выплаты через перевод, даже в случае смены места жительства. Выплаты таким людям начнутся 4 марта, а субсидии и другие виды социальной помощи – 7 числа.

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"Сегодня" также писали, что в Украине перестанут временно выдавать паспорта, и рассказывали, что все больше украинских банков вводят кредитные каникулы для физлиц и представителей бизнеса.