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В Украине стартует налоговая реформа – Зеленский

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 марта, 02:22
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Упраздняются проверки для всех бизнесов
Зеленский уточнил, что Кабмин согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики. Коллаж "Сегодня"
Зеленский уточнил, что Кабмин согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине стартует налоговая реформа, включающая в том числе и отмену всех проверок для всех бизнесов.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

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Что это значит

"Первое. Начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса – а это первая и вторая группы ФЛП – ставим добровольную уплату единого налога. То есть если сможете – платите. Не можете – нет вопросов. Второе. Максимальная дерегуляция бизнеса. Упраздняем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона. Это только начальные два шага нашей налоговой реформы. Продолжение следует", – сказал президент.

Зеленский уточнил, что Кабмин согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики – для того, чтобы работал бизнес, а "люди были с работой" там, где это позволяет безопасность.

Следует ли бизнесу ждать еще больше помощи

Президент Зеленский в своем обращении подчеркнул: "это только первая часть большого пакета помощи, правительственной поддержки".

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По словам Кухты, следующим шагом от государства может быть государственный заказ на всю необходимую продукцию. В частности, и гуманитарные товары, и еда, и бронежилеты и разгрузки. Несмотря на то, что все эти товары достаточно дорогие, у государства есть ресурснеиспользованные деньги из бюджета и международная финансовая помощь.

Социальная помощь и пенсии в условиях войны

"Сегодня" уже рассказывали, что украинцам, получающим пенсии на карту, уже выплатили деньги, и осталось решить вопрос с теми, кто получает деньги на руки.

Также будут произведены выплаты через перевод, даже в случае смены места жительства. Выплаты таким людям начнутся 4 марта, а субсидии и другие виды социальной помощи – 7 числа.

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"Сегодня" также писали, что в Украине перестанут временно выдавать паспорта, и рассказывали, что все больше украинских банков вводят кредитные каникулы для физлиц и представителей бизнеса.

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