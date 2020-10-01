В Украине стартует осенний призыв в армию: кому можно не идти

Сегодня в Украине стартует осенний призыв на срочную воинскую службу. Всего планируется призвать 13,5 тысячи призывников. Для сравнения – летом в армию призвали на три тысячи больше. Призыву подлежат украинцы возрастом до 27 лет.
На срочную службу в октябре-декабре планируется призвать 7500 человек в Вооруженные силы Украины, 600 человек – в Государственную специальную службу транспорта, 4970 – в Нацгвардию и 500 в Госпогранслужбу.
Согласно распоряжению Кабинета министров, больше всего призывников ожидается из Днепропетровской области – 1265, Харьковской области – 953. Из столицы планируется отправить в армию всего 547 человек.
Призывать на службу будут граждан от 18 до 27 лет (если нет права на освобождение от службы или на отсрочку), однако 18—19-летние юноши имеют право отказаться от призыва по собственному желанию.
Напомним, ранее мы писали, что делать, если абитуриента призвали в армию. Как рассказывал министр обороны Андрей Таран, полностью урегулирован вопрос относительно молодых людей, которые заканчивают обучение по программе "бакалавр" и заявили о желании учиться по программе "магистр".
Напомним, во время прошлогоднего весеннего призыва юношей ловили на улицах и отправляли на медкомиссию. Подробности – в сюжете:
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