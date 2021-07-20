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В Украине стартует пятый этап вакцинаци: когда будут колоть всех желающих

20 июля 2021 9:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Срочная новость

Срочная новость / Фото: Сегодня

В Украине с 21 июля стартует пятый этап вакцинации от COVID-19, когда смогут получить прививку все желающие. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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