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В Украине существует угроза минирований оккупантами сельхозземель

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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16 марта, 21:38
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Оккупантами минируются не только промышленные объекты
В Украине составляется карта минирований украинских территорий оккупантами.
В Украине составляется карта минирований украинских территорий оккупантами. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В некоторых регионах Украины есть угроза минирований оккупантами сельскохозяйственных земель.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сообщил Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

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Что известно

По словам Вадима Денисенко, минируются не только промышленные объекты, инфраструктурные объекты, города, но и сельскохозяйственные угодья.

Фото: Руслан Серов
Фото: Руслан Серов

В то же время активная фаза разминирования будет действительно длиться не менее нескольких лет.

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"Сейчас составляется карта минирований российскими захватчиками украинских территорий. Информация собирается полностью по всем регионам. Прежде всего там, где есть российские войска и где они были", – указал Денисенко.

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что после войны с Россией Украине понадобится несколько лет только на период разминирования, ведь без этого невозможно восстановление объектов

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска нанесли Украине в сотни раз больше разрушений, чем Донбассу за 8 лет. Больше всего пострадали территории именно Донбасса, а также пограничных областей на российском направлении и юге Украины.

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