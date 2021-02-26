В Украине температурный рекорд: где зафиксировали почти +20

Пятница в Украине выдалась очень теплой, а в некоторых областях было едва не лето

Из-за резкого потепления сегодня в Украине фиксировали температурный рекорд. В Ивано-Франковской области было +19. Но не только у нас была такая теплая погода под конец зимы.

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Температурные качели отмечаются и в Европе. В Германию вернулось настоящее лето. Там 20 градусов тепла, хотя еще неделю назад был снег и мороз.

Немцы массово гуляют в парках, ездят на велосипедах и даже загорают. Такая погода уже установила рекорд за последние 140 лет.

Видео: Сегодня

Как мы уже писали, в последние два дня зимы, 27 и 28 февраля, в Украине немного похолодает и будет мокро.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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