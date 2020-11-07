В Украине треть больниц критически заполнены – Милованов

Сейчас треть больниц критически заполнены. В 70% больницах кровати для больных COVID-19 загружены на 100%.
Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил эксминистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"Раньше мы говорили, что может быть зеленый сценарий, желтый, черный. Сейчас мы находимся в черном. На конец года мы могли бы иметь четыре или шесть тысяч погибших. То есть, мы что-то сделали летом не так" – сказал Милованов.
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