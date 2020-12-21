В Украине ударит мороз до -10, а потом потеплеет до +9: чем удивит погода

В ближайшие пару дней особенно будет холодно на востоке, а вот на западе совсем не зимняя погода

В Украину возвращаются снег и морозы, но это будет в основном на востоке. 22 декабря на остальной территории страны сухо, на западе плюсовая температура. А вот среди недели снова потеплеет, местами до +9.

Морозный вторник

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На востоке арктический воздух опустит температуру воздуха ночью до -10 и 2-5 мороза днем. В Луганской и Донецкой областях снег, пишет в Facebook синоптик Наталия Диденко.

А вот на западе из-за влияния атлантических процессов будет плюсовая температура, 2-6 градусов, мокрый снег, дождь и сильный ветер.

Большая часть территории Украины завтра будет без существенных осадков. Температура воздуха в течение вторника от 2 мороза до 2 тепла.

В Киеве ночью до -4 градусов, днем ​​до -2 мороза. Без осадков.

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"А вот с середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой и в Украине потеплеет, существенно увеличится количество осадков", – написала Диденко.

Когда и где потеплеет?

В среду, 23 декабря, на востоке ночью все еще будет морозно, до -7, но уже без осадков. А вот в западных, центральных и северных областях будет дождь и мокрый снег. При этом на западе до +6, сообщает Укргидрометцентр.

А вот с 24 декабря потеплеет по всей Украине (небольшие "минусы" только на востоке). В центре и на севере до +5, на юге – до +6, на западе – до +8. При этом осадки накроют все регионы.

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На католическое Рождество, 25 декабря, на юге вообще до +9. Но при этом немного спадут градусы на западе до 3-5 тепла. Осадки будут везде.

Новости "Сегодня" также писали о погоде на Рождество 7 января. Синоптики обещают небольшой мороз и снег.

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