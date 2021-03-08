В Украине ударит мороз под -10: синоптик удивила прогнозом погоды

Диденко рассказала, в каких областях будет холоднее всего

После сегодняшнего холодного и снежного 8 Марта завтра в Украине похолодает еще больше, особенно ночью. При этом прекратятся осадки.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В день рождения Тараса Шевченко, 9 марта, будет холодно. В центральных областях Украины повсеместно будет сухо, даже солнечно, однако ночью 5-8 градусов мороза. Днем ​​около нуля.

В западных областях тоже без осадков и ночной мороз 4-7 градусов. Днем ​​ от -2 до +2.

Ни снега, ни дождя завтра на севере Украины. А вот мороз там ночью будет серьезный, 5-10 градусов. Днем от -4 до 0.

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На юге сухо. Ночью 1-4 градуса мороза, днем – 4-7 тепла.

На востоке лишь ночью местами небольшой снег и 5-10 градусов мороза. Днем сухо и от -3 до +2.

9 марта в Киеве ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха 5-7 градусов мороза, днем – ​​около нуля. Ветер северо-западный, угомонится до умеренного. Без существенных осадков.

Идеи самых теплых и весенних подарков к 8 Марта.

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