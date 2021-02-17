Українська
$ 27,83
33,77
  1. Последние новости Украины

В Украине ударит мороз под -30: синоптик уточнила прогноз на ближайшие дни

17 февраля, 15:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Осадки будут, но без сильных снегопадов, а вот холод будет собачий

В Украине 18 февраля будет все еще очень холодно, а местами до -22. А вот в пятницу ударит мороз под 30 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Ближайшей ночью ожидается 7-14 градусов мороза. На северо-востоке 15-22 градуса. На юге и западе 3-9 градусов ниже нуля, а на Закарпатье около нуля.

Днем в северных областях 7-14 мороза, а на остальной, большей части территории страны, – 2-7 градусов ниже нуля.

На юге от -2 до +3, на Закарпатье и в Крыму – 1-5 градусов тепла (карта).

Реклама

Снег в четверг может пойти в западных областях, в южной части и местами в центральных областях. На остальной территории без существенных осадков.

В тренде
Clubhouse – это только начало. Какое будущее соцсетей мы увидим еще на нашем веку?

В Киеве завтра серьезные осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой – 10-12 градусов мороза. На вечер похолодает до -18. В ночь на пятницу может врезать до -20 градусов, а на окраинах столицы – еще ниже.

Диденко отметила, что 19 февраля на Украину обрушится новая мощная порция холода – столбики термометров будут опускаться местами до 24-29 градусов мороза (карта).

А тем временем на Прикарпатье из-за непогоды от цивилизации отрезаны более 60 сел, снежные заносы местами достигают двух метров.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды морозы наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями
Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиямиЭкономика
Украину заденет циклон Yukon: какие области снова будет засыпать снегом
Украину заденет циклон Yukon: какие области снова будет засыпать снегомУкраина
Доллар и евро откатились после скачка вверх: официальный курс
Доллар и евро откатились после скачка вверх: официальный курсФинансы
Рынок топлива: автогаз уже
Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальшеЭкономика
"Уровень женской общаги". Геращенко ушла с прямого эфира из-за сексизма от Арестовича (видео)Власть
Доллар в Украине подбирается к психологической отметке
Доллар в Украине подбирается к психологической отметкеФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять