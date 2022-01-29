В Украине ударят сильные морозы: свежий прогноз от синоптиков на февраль

Перемены погоды негативно влияют на метеозависимых людей

В стране надолго установится морозная погода / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине прогнозируют холодный февраль. Возможны ночные морозы до -15 градусов, причем холода начнут надвигаться с северо-запада уже в первых числах месяца. Читайте подробнее в материале "Сегодня".

Далеко на юг они не продвинутся, но погода в феврале ожидается переменчивой по всей Украине. Такие перемены погоды негативно влияют на метеозависимых людей.

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На Волыни, в Ровенской области и далее на север до Сумской области ненадолго похолодает ночью до минус 10-12 градусов, днем до минус 3-5. Пару дней дней спустя в этих областях прогнозируется оттепель с мокрым снегом, а после 7-10 февраля надолго установится морозная погода, но не ниже -15 градусов и почти без осадков. Постепенно начнет теплеть на севере страны лишь после 20 февраля. К марту ожидается днем 3-5 градусов тепла, ночью – 0-5 градусов мороза.

Запад страны почувствует холода меньше: в начале февраля морозы сюда почти не дойдут, но осадков выпадет больше, чем в других регионах, в основном это будет мокрый снег и снег с дождем. Середина месяца ожидается ясной и морозной, до 5 градусов мороза ночью и местами ниже 10 градусов мороза днем. Но теплеть начнет на 4-6 дней раньше, чем в других регионах. Первыми это ощутят закарпатцы: здесь на День святого Валентина (14 февраля) и до конца месяца погода будет почти мартовской. Так что – встречайте первые подснежники!

Половина регионов юга страны – Одесская, Николаевская, Херсонская обл. и Крым – совсем не заметит февральских морозов. Потепление здесь начнется в конце января и продлится почти весь февраль. За исключением недели с 7 по 14 февраля, температура будет плюсовой днем и не более -5 градусов ночью.

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Досрочная весна вряд ли будет

По прогнозам Укргидрометцентра, февраль окажется более теплым и менее снежным, чем январь.

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в наступающем феврале среднемесячная температура воздуха будет от ноля до четырех градусов мороза, на высокогорье Карпат – до шести градусов мороза, это близко к норме.

"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", – разъяснил Анатолий Прокопенко.

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