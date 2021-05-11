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В Украине падают темпы вакцинации от COVID-19. В некоторых регионах за сутки – ни одной прививки

11 мая, 08:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Темпы вакцинации после выходных уменьшились – за сутки ни одного вакцинированного в четырех регионах – данные Минздрава

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За прошедшие сутки, 10 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 2194 человека. Ни одной прививки не сделали в Луганской, Винницкой и Херсонской областях, а также в Киеве.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 865 590 человек. Среди них двумя дозами – 695.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

В тренде
В Украине падают темпы вакцинации от COVID-19. В некоторых регионах за сутки – ни одной прививки
Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
  • г. Киев – 0 прививок;
  • Винницкая область – 0 прививок;
  • Волынская область – 52 прививки;
  • Днепропетровская область – 452 прививки;
  • Донецкая область – 10 прививок;
  • Житомирская область – 54 прививки;
  • Закарпатская – 93 прививки;
  • Запорожская область – 24 прививки;
  • Ивано-Франковская область – 20 прививок;
  • Киевская область – 50 прививок;
  • Кировоградская область – 156 прививок;
  • Луганская область – 0 прививок;
  • Львовская область – 592 прививки;
  • Николаевская область – 107 прививок;
  • Одесская область – 90 прививок;
  • Полтавская область – 74 прививки;
  • Ровенская область – 40 прививок;
  • Сумская область – 66 прививок;
  • Тернопольская область – 80 прививок;
  • Харьковская область – 103 прививки;
  • Херсонская область – 0 прививок;
  • Хмельницкая область – 20 прививок;
  • Черкасская область – 11 прививок;
  • Черновицкая область – 30 прививок;
  • Черниговская область – 70 прививок.
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Ранее мы сообщали, что в Украине уменьшился прирост новых случаев COVID-19 за сутки.

Также напомним, Украина вышла из третьей волны пандемии.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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