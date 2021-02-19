В Украине усилили карантин в пяти областях

После введения в Украине адаптивного карантина, в пяти областях страны усилили ограничения из-за вспышки коронавируса. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

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Речь идет о Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. Новые ограничения начнут действовать со следующей недели.

С руководителями областных администраций уже договорились об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что также определены больницы, в которых по необходимости будут оперативно размещать больных СОVID-19.

Видео: Сегодня

Напомним, 17 февраля было принято решение, согласно которому Прикарпатье попало в "красную зону" карантина. А все из-за того, что в последнее время регион вырвался в лидеры по суточному количеству новых больных.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине снова ввели адаптивный карантин, который вступит в силу со следующей недели и до конца апреля. Страну снова будут делить на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную зоны" в зависимости от эпидемиологической ситуации. Где и что будет запрещено.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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