Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 💥 Телефонные террористы 😷 Новая вспышка COVID-19 💼 Суд над Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине усилятся морозы – где ждать непогоды

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 14:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие выходные
На выходных прогнозируют снег
На выходных прогнозируют снег / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в субботу, 22 января, в некоторых областях будет снежной. Синоптики прогнозируют -5...-8 градусов ночью, а днем температура будет держаться в пределах 0 градусов.

Об этом сообщает "Вести".

Реклама

В большинстве областей прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с.

Почти по всей стране будет падать снег, кроме южных, части восточных регионов и Днепропетровской области. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, но возможны порывы до 20 м/с.

На западе днем ожидается от -1 до -3 градусов, а ночью -5...-7 градусов. В горах температура может опуститься еще ниже. А на севере днем будет от -1 до -3 градусов, а ночью -3...-7 градусов.

Реклама

На востоке днем ожидается от -1 до +1, а ночью -3...-7.

На юге днем от 0 до +2 градусов, а ночью -2...-4 градусов.

В центре днем от -1 до -3 а ночью -2...-4 градусов.

Реклама

А в Киеве на протяжении дня будет облачная погода. Ночной снег закончится еще до рассвета. Днем он пойдет снова, но ближе к вечеру должен прекратиться. Температура воздуха днем будет держаться на отметке -2 градуса, ночью снизится до -5.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Массовое минирование в Киеве: что сейчас происходит в школах – репортаж (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Выздоровел от COVID-19? Почему Кличко видели в ресторане без маски Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

82 028

заболело за неделю в Украине

+100%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять