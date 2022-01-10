В Украине усложнится ситуация на дорогах: где ждать пробок (карта)

Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию

Ненастье накроет большинство областей Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в ближайшие дни, кроме резкого снижения температуры, ожидаются значительные осложнения на дорогах.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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К чему готовиться водителям

10-12 января на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица . Объявлен I уровень опасности, желтый.

. Объявлен I уровень опасности, желтый. Кроме того, в Киеве и области 10-12 января на дорогах гололедица.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

"Водители, будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!", – советуют спасатели.

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Где ждать гололедицу. Карта: скриншот с сайта Укргидрометцентра

Что делать водителям во время снегопада и гололеда

Водители должны быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.

Водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. подобный образом, автомобили могут мешать уборке снега.

Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без необходимости, если дороги покрыты снегом.

Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не следует прекращать попытку избежать заноса.

Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Так, колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

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