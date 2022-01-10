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В Украине усложнится ситуация на дорогах: где ждать пробок (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 января, 15:57
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Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию
Ненастье накроет большинство областей Украины.
Ненастье накроет большинство областей Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в ближайшие дни, кроме резкого снижения температуры, ожидаются значительные осложнения на дорогах.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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К чему готовиться водителям

  • 10-12 января на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.
  • Кроме того, в Киеве и области 10-12 января на дорогах гололедица.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

"Водители, будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!", – советуют спасатели.

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Где ждать гололедицу. Карта: скриншот с сайта Укргидрометцентра

Что делать водителям во время снегопада и гололеда

  • Водители должны быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
  • Водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. подобный образом, автомобили могут мешать уборке снега.
  • Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без необходимости, если дороги покрыты снегом.
  • Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не следует прекращать попытку избежать заноса.
  • Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Так, колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

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