В Украине усложнится ситуация на дорогах: где ждать пробок (карта)

В Украине в ближайшие дни, кроме резкого снижения температуры, ожидаются значительные осложнения на дорогах.
Об этом сообщили в ГСЧС.
К чему готовиться водителям
- 10-12 января на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.
- Кроме того, в Киеве и области 10-12 января на дорогах гололедица.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
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"Водители, будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!", – советуют спасатели.
Где ждать гололедицу. Карта: скриншот с сайта Укргидрометцентра
Что делать водителям во время снегопада и гололеда
- Водители должны быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
- Водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. подобный образом, автомобили могут мешать уборке снега.
- Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без необходимости, если дороги покрыты снегом.
- Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не следует прекращать попытку избежать заноса.
- Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Так, колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.
Раньше мы писали:
- Где в Украине больше всего заснежило – синоптики показали карту.
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