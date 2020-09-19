В Украине установили "рекорд" по числу госпитализированных с COVID-19

За последние сутки в Украине было подтверждено заболевание COVID-19 у 3240 человек, при этом в больницах оказалось 669 заболевших.
Это самое большое количество госпитализированных с начала пандемии, сообщил на брифинге глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
"Были госпитализированы 669 человек. Это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии", - заявил он.
Кроме того, в больницах с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на заболевание находятся более 13 тысяч человек.
"Хочу вам сказать, что, например, на первое сентября было 10 900 (госпитализированных. – Ред.) пациентов", – отметил он.
Напомним, недавно медик назвал главную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Украине.
Также мы писали, что ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. В частности, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.
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