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В Украине установили "рекорд" по числу госпитализированных с COVID-19

19 сентября, 12:10

Руслан Ровик Руслан Ровик

В больницах с подтвержденной болезнью и подозрением на нее оказались 13 тысяч украинцев

За последние сутки в Украине было подтверждено заболевание COVID-19 у 3240 человек, при этом в больницах оказалось 669 заболевших.

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Это самое большое количество госпитализированных с начала пандемии, сообщил на брифинге глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Были госпитализированы 669 человек. Это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии", - заявил он.

Кроме того, в больницах с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на заболевание находятся более 13 тысяч человек.

"Хочу вам сказать, что, например, на первое сентября было 10 900 (госпитализированных. – Ред.) пациентов", – отметил он.

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Напомним, недавно медик назвал главную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Украине.

Также мы писали, что ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. В частности, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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больницы госпиталь госпитализирован коронавирус

Источник: Сегодня

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