"Общественные правки": соцсети бурно отреагировали на эскиз Большого Герба Украины (мемы)

Многие пользователи с юмором отнеслись к инициативе властей

В нашей стране идет подготовка к утверждению большого Государственного Герба Украины.

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В четверг, 19 ноября, специальный организационный комитет определил лучший эскиз герба. Победила работа автора Алексея Кохана. Минкульт уже заключил с ним соглашение.

Решение оргкомитета вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Так, нардеп Николай Княжицкий считает, что у нашей страны уже есть Большой Герб – он был создан еще во времена УНР Василием Кричевским по просьбе Михаила Грушевского.

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Нардеп Ирина Геращенко, в свою очередь, назвала лучшим вариантом предложенный экскиз братьев Капрановых.

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Многие пользователи соцсетей публикуют шуточные картинки и фотожабы на тему большого Государственного Герба.

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А экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал эскизы работ, которые заняли третье место.

По его словам, "в наших эскизах мы зашифровали в изображении код 0101010101000001, что в переводе с бинарного кода означает UA, то есть Украина".

Это, как отметил Дубилет, символизирует современность Украины, приверженность к цифровому развитию, ИТ-индустрию (во всех проектах на гербе представлена только аграрная индустрия). Этот шифр не видно, если этого не знать.

Однако комиссия не оценила эту идею, добавил он.

Тем временем Минюст начал подготовку технического описания Большого Герба.

В "Слуге народа" планируют утвердить Большого Герба к 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Авторы лучших проектов эскизов должны были получить премии: первая – 100 тыс. грн, вторая – 50 тыс. грн, третья – 30 тыс. грн.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что кузнецы выковали из осколков "Градов" самый маленький Герб Украины.

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