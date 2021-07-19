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В Украине прокладывают дополнительные ж/д колеи: для чего они

19 июля 2021 11:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Старый участок не позволяет увеличить грузопотоки, поэтому власти решили строить новые ж/д колеи

Протяженность участка составляет 6,5 км. Фото: Министерство инфраструктуры

Протяженность участка составляет 6,5 км. Фото: Министерство инфраструктуры

По программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на участке Черноморская – Береговая уже начали укладку второй главной колеи. Это позволит увеличить пропускную способность с 55 до 60 пар поездов в сутки.

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Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в Facebook.

Протяженность участка составляет 6,5 км. В существующем виде он не позволяет увеличить грузопотоки для трех из пяти крупнейших стивидорных компаний Украины:

  • ГП МТП "Южный";
  • ООО "Трансинвестсервис";
  • АО "Одесский припортовый завод".
Работы закончат до конца года. Фото: Министерство инфраструктуры

Предполагается, что до 2023 года на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС" грузопотоки достигнут 135 млн тонн. Для этого необходима модернизация инфраструктуры. Работы на участке Черноморская – Береговая планируют завершить до конца года.

Также дополнительную главную колею уложат также на участке "пост 30 км" – станция Береговая – станция Химическая. За счет этого пропускная способность участка Черноморская – Береговая – Химическая вырастет до 150 пар поездов в сутки.

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Тем временем во Львовской области чинят самую длинную трассу Украины.

Также напомним, на трассе в Молдову развернули "Большую стройку".

А о том, когда в Украине могут появиться платные дороги, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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