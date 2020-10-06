В Украине увеличат количество ПЦР-тестов на COVID-19 – Степанов

Украинцев будут чаще проверять на коронавирус

В Украине планируют увеличить количество ПЦР-тестов на коронавирус до конца декабря.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Относительно ПЦР-тестов, то мы хотим выйти где-то на 50 тысяч с середины ноября, ближе к декабрю", – сказал Степанов.

Он также отметил, что количество тестирований увеличится сразу, как только запустится процесс прохождения тестов на антиген к COVID-19, который практически является аналогом ПЦР.

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Степанов также подчеркнул, что усиление карантина возможно в случае, если количество больных коронавирусом или с подозрением на него на больничных койках составит 60%.

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К слову,в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. В семи областных центрах усилили эпидемиологические ограничения.

Также мы писали о том, что с диагнозом "коронавирус" в Украине в больницы попадают много людей.Занято уже более половины койко-мест по всей стране.

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