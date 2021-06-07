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В Украине увеличат территорию трех населенных пунктов

7 июня, 14:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Изменения ожидаются в трех областях: в Полтавской, Винницкой и Львовской

В Украине планируется увеличение территории населенных пунктов в Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

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Проекты соответствующих постановлений рекомендовал Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Так, в Полтавской области увеличат пределы Миргорода на 1398,91 га — общая территория города составит 4265,05 га.

В Винницкой области Ильинцы Винницкого района расширят на 2326 га — до 3106 га.

Во Львовской области Сосновка Червоноградского района станет больше на 102,5924 га. Общая площадь городов составит 300,5924 га.

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Отметим, Кабмин одобрил соответствующие постановления в начале мая.

Еще в 2020 году Верховная Рада 238 голосами приняла в первом чтении законопроект о ликвидации старых районов и создании новых. Ранее законопроект был утвержден Кабмином.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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