В Украине увеличат территорию трех населенных пунктов

Изменения ожидаются в трех областях: в Полтавской, Винницкой и Львовской

В Украине планируется увеличение территории населенных пунктов в Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

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Проекты соответствующих постановлений рекомендовал Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Так, в Полтавской области увеличат пределы Миргорода на 1398,91 га — общая территория города составит 4265,05 га.

В Винницкой области Ильинцы Винницкого района расширят на 2326 га — до 3106 га.

Во Львовской области Сосновка Червоноградского района станет больше на 102,5924 га. Общая площадь городов составит 300,5924 га.

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Отметим, Кабмин одобрил соответствующие постановления в начале мая.

Еще в 2020 году Верховная Рада 238 голосами приняла в первом чтении законопроект о ликвидации старых районов и создании новых. Ранее законопроект был утвержден Кабмином.

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