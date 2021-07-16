В Украине увеличили численность армии и создали новый род войск – тероборону

Украинцам из подразделений территориальной обороны разрешили хранить оружие и использовать его в случае агрессии

Украинской армии поможет тероборона. Фото: facebook.com36obrmp

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект №5557 о создании территориальной обороны. Эти документы приняты для реализации стратегии Национального сопротивления в Украине.

Армия станет больше

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Законом увеличивается численность ВСУ с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода войск – сил территориальной обороны ВСУ, создание которого предусмотрено законом об основах национального сопротивления, а также развития Сил специальных операций в интересах формирования движения сопротивления.

Так, численность украинской армии увеличена на 11 000 военнослужащих: 10 000 для войск территориальной обороны, 1000 – для Сил спецопераций. Теперь общая численность ВСУ составит 261 000 человек, из них 215 000 – военнослужащие.

Создание территориальной обороны – как украинцы будут себя защищать

Подразделения теробороны будут действовать в пределах своей области, населенного пункта, а подчиняться – местной власти и военному руководству страны. В нее смогут вступить добровольно все желающие.

Движение сопротивления будет действовать на оккупированных территориях, проводить разведывательно-диверсионную деятельность.

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Задачи для теробороны и движения сопротивления

Территориальная оборона будет заниматься:

усилением охраны и защиты государственной границы;

защитой населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий ведения военных действий;

охраной объектов критической инфраструктуры;

обеспечением мер публичной безопасности и порядка в населенных пунктах.

Движение сопротивления выполняет следующие задачи:

формирование очагов сопротивления;

препятствование действиям войск агрессора (противника);

проведение специальных (разведывательных, информационно-психологических и т. д.) операций.

Добровольцам из теробороны разрешат оружие

Индивидуальное штатное оружие будет храниться в определенных и специально оборудованных помещениях на территории пунктов постоянной дислокации или в определенных местах хранения.

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Разрешается применение оружия во время выполнении задач территориальной обороны согласно закону. Также добровольцам для выполнения задач будет разрешено применять личное охотничье оружие и боеприпасы.

Что обещает государство тайным агентам Украины в ОРДЛО и Крыму

Участникам движения сопротивления гарантируются неразглашение факта их деятельности, а также социальная и правовая защита и статус ветерана войны.

В случае задержания, ареста или осуждения на временно оккупированных территориях украинских "агентов" в связи с выполнением ими задач сопротивления государство принимает все возможные меры для их освобождения.

Как сообщали новости "Сегодня", в апреле на юге Украины прошли сборы теробороны. Украинские резервисты прошли подготовку по защите городов.