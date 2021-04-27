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В Украине уже девять человек получили вторую дозу вакцины от COVID-19

27 апреля, 09:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается – в минувшие сутки прививки от коронавируса делали во всех областях – уже девять украинцев получили вторую дозу препарата

За прошедшие сутки, 26 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 11 100 человек. Вакцинацию завершили уже девять человек – они получили две дозы.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 539 126 человек.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 человек.

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

В тренде
В Украине есть два кандидата на COVID-вакцину – Степанов
  • г. Киев – 1079 прививок;
  • Винницкая область – 346 прививок;
  • Волынская область – 332 прививки;
  • Днепропетровская область – 1374 прививки;
  • Донецкая область – 398 прививок;
  • Житомирская область – 342 прививки;
  • Закарпатская – 267 прививок;
  • Запорожская область – 660 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 172 прививки;
  • Киевская область – 546 прививок;
  • Кировоградская область – 183 прививки;
  • Луганская область – 108 прививок;
  • Львовская область – 670 прививок;
  • Николаевская область – 479 прививок;
  • Одесская область – 679 прививок;
  • Полтавская область – 507 прививок;
  • Ровенская область – 190 прививок;
  • Сумская область – 335 прививок;
  • Тернопольская область – 383 прививки;
  • Харьковская область – 546 прививок;
  • Херсонская область – 110 прививок;
  • Хмельницкая область – 507 прививок;
  • Черкасская область – 443 прививки;
  • Черновицкая область – 241 прививки;
  • Черниговская область – 203 прививки.
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Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более семи тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, Украина получила первую партию корейской вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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