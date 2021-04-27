В Украине уже девять человек получили вторую дозу вакцины от COVID-19

За прошедшие сутки, 26 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 11 100 человек. Вакцинацию завершили уже девять человек – они получили две дозы.
Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Отмечается, что всего с начала кампании привито 539 126 человек.
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 человек.
В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:
- г. Киев – 1079 прививок;
- Винницкая область – 346 прививок;
- Волынская область – 332 прививки;
- Днепропетровская область – 1374 прививки;
- Донецкая область – 398 прививок;
- Житомирская область – 342 прививки;
- Закарпатская – 267 прививок;
- Запорожская область – 660 прививок;
- Ивано-Франковская область – 172 прививки;
- Киевская область – 546 прививок;
- Кировоградская область – 183 прививки;
- Луганская область – 108 прививок;
- Львовская область – 670 прививок;
- Николаевская область – 479 прививок;
- Одесская область – 679 прививок;
- Полтавская область – 507 прививок;
- Ровенская область – 190 прививок;
- Сумская область – 335 прививок;
- Тернопольская область – 383 прививки;
- Харьковская область – 546 прививок;
- Херсонская область – 110 прививок;
- Хмельницкая область – 507 прививок;
- Черкасская область – 443 прививки;
- Черновицкая область – 241 прививки;
- Черниговская область – 203 прививки.
Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более семи тысяч новых случаев COVID-19.
Также напомним, Украина получила первую партию корейской вакцины от коронавируса.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк