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В Украине уже есть новый штамм "Омикрон"? Ляшко ответил

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
29 ноября, 11:52
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Недавно мир всколыхнула новость, что штамм активно распространяется и может переноситься тяжелее "Дельты"
Ляшко рассказал, есть ли случаи нового штамма "Омикрон" в Украине
Ляшко рассказал, есть ли случаи нового штамма "Омикрон" в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине действует система мониторинга распространения штаммов COVID. Пока еще нового вида COVID в стране нет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

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"На сегодняшний день, штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", – сообщил министр.

Новый штамм "Омикрон"

Недавно мир всколыхнула новость, что штамм активно распространяется и может переноситься тяжелее "Дельты". Комаровский рассказал, что ответа, защищает ли вакцинация от COVID-19 от нового штамма коронавируса "Омикрон", нет. Если штамм опаснее предыдущих, то может потребоваться другая вакцина.

По словам врача, из-за появления нового штамма коронавируса антивакцинаторы продолжат обвинять вакцину в неэффективности против болезни.

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"Сейчас буквально в течение двух недель будут ответы на большинство вопросов. Большое количество людей, ученых, исследователей будут изучать, как вирус передается, как он передается в группе вакцинированных. Я считаю, что через 10 дней мы ответим на все вопросы", — отметил Евгений. Комаровский.

Коронавирус в Украине

За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни (заболело детей – 530, медработников – 72).

Также за прошлые сутки:

  • госпитализированы – 2082 человека;
  • летальных исходов – 297;
  • выздоровели – 10 477.

Вакцинировались против коронавируса 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.

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