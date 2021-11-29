В Украине уже есть новый штамм "Омикрон"? Ляшко ответил

В Украине действует система мониторинга распространения штаммов COVID. Пока еще нового вида COVID в стране нет.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
"На сегодняшний день, штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", – сообщил министр.
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Новый штамм "Омикрон"
Недавно мир всколыхнула новость, что штамм активно распространяется и может переноситься тяжелее "Дельты". Комаровский рассказал, что ответа, защищает ли вакцинация от COVID-19 от нового штамма коронавируса "Омикрон", нет. Если штамм опаснее предыдущих, то может потребоваться другая вакцина.
По словам врача, из-за появления нового штамма коронавируса антивакцинаторы продолжат обвинять вакцину в неэффективности против болезни.
"Сейчас буквально в течение двух недель будут ответы на большинство вопросов. Большое количество людей, ученых, исследователей будут изучать, как вирус передается, как он передается в группе вакцинированных. Я считаю, что через 10 дней мы ответим на все вопросы", — отметил Евгений. Комаровский.
Коронавирус в Украине
За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни (заболело детей – 530, медработников – 72).
Также за прошлые сутки:
- госпитализированы – 2082 человека;
- летальных исходов – 297;
- выздоровели – 10 477.
Вакцинировались против коронавируса 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.
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