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В Украине уже открыли запись на бустерную вакцинацию: как и кто может это сделать

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 января, 19:07
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Прививки будут проводить для тех, у кого прошло полгода с момента второй вакцинации
Записаться пока могут только люди старше 60 лет.
Записаться пока могут только люди старше 60 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже открыли онлайн-запись на бустерную дозу прививки от COVID-19.

Об этом сообщили в Telegram-канале Helsi.me.

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Кто может записаться

Запись доступна для украинцев, старше 60 лет , у которых с момента второй дозы от прививки прошло 6 месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников зданий интернатного типа.

Как записаться

Сделать это очень просто:

  • Перейти по ссылке и выбрать удобный пункт.
  • Забронировать день, время и записаться.

Какими вакцинами прививаться

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй. Для бустерной дозы предпочтение отдается мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer – по следующим схемам:

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  • первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
  • первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer
  • первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
  • первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

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