В Украине уже открыли запись на бустерную вакцинацию: как и кто может это сделать

В Украине уже открыли онлайн-запись на бустерную дозу прививки от COVID-19.
Об этом сообщили в Telegram-канале Helsi.me.
Кто может записаться
Запись доступна для украинцев, старше 60 лет , у которых с момента второй дозы от прививки прошло 6 месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников зданий интернатного типа.
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Как записаться
Сделать это очень просто:
- Перейти по ссылке и выбрать удобный пункт.
- Забронировать день, время и записаться.
Какими вакцинами прививаться
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй. Для бустерной дозы предпочтение отдается мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer – по следующим схемам:
- первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
- первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Раньше мы писали:
- В Украине сменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19.
- В Украине проводят прививку от коронавируса тремя разными типами вакцин. В Минздраве рассказали о принципе действия каждой из них.