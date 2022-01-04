В Украине уже открыли запись на бустерную вакцинацию: как и кто может это сделать

Прививки будут проводить для тех, у кого прошло полгода с момента второй вакцинации

Записаться пока могут только люди старше 60 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже открыли онлайн-запись на бустерную дозу прививки от COVID-19.

Об этом сообщили в Telegram-канале Helsi.me.

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Кто может записаться

Запись доступна для украинцев, старше 60 лет , у которых с момента второй дозы от прививки прошло 6 месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников зданий интернатного типа.

Как записаться

Сделать это очень просто:

Перейти по ссылке и выбрать удобный пункт.

Забронировать день, время и записаться.

Какими вакцинами прививаться

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй. Для бустерной дозы предпочтение отдается мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer – по следующим схемам:

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первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

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