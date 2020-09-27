В Украине уже почти 200 тысяч больных COVID-19: сколько за последние сутки

В сравнении с пятницей, в субботу оказалось меньше зараженных коронавирусом

После пятничного "рекорда" по коронавирусу, за субботу зафиксировано немного меньше больных COVID-19 – 3130, а выздоровели 1009 человек.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинговой карты СНБО.

Так, за последние сутки в Украине коронавирус обнаружили у 3130 человек. Всего за все время эпидемии было зафиксировано 198 634 больных COVID-19. Но есть и более печальные новости – за вчерашний день 56 человек умерли от коронавирусной инфекции (3959 с начала эпидемии).

При этом за прошедшие сутки выздоровели 1009 украинцев и общее количество людей, которые победили опасный вирус, составляет 87 882.

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек Так, в Украине с 28 сентября начнет действовать обновленная карантинная карта Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский уже объявил в Украине вторую волну эпидемии COVID-19. Он напомнил, что в первые месяцы эпидемии у нас было от 100 до 300 заболевших за сутки на 40 миллионов населения, а теперь ежедневно в районе трех тысяч. Также Зеленский называл причину второй волны коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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