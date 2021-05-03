Катастрофа ближе, чем кажется: в Украине появились "климатические беженцы" из-за воды

В некоторых районах Херсонской области, несмотря на отсутствие радиации, чистый воздух и природу, почти не осталось людей

В Украине появляются так называемые климатические беженцы, о которых только предупреждают в ООН – люди оставляют свои дома из-за отсутствия воды. В частности, в некоторых районах Херсонщины пресная вода на грани исчезновения, а о нехватке воды в оккупированном Крыму известно уже давно.

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Где живут "климатические беженцы" в Украине и когда всю нашу страну может ожидать настоящая катастрофа с водой, выяснила корреспондент "Итогов. Сегодня" Любовь Кукла.

В рейтинге климатической политики Украины опустилась уже на 20 место, против прошлогоднего 17-го.

"Мы наблюдаем ускоренные темпы опустынивания, повышения уровня моря. Это приводит к условиям, при которых людям сложнее выживать. Им придется переезжать", – заявляют в ООН.

Где-то на Херсонщине

Тем временем в некоторых районах Херсонской области, где нет ни радиации, ни промышленных загрязнений, чистый воздух и дикая природа уже очень мало или совсем нет людей. Потому что здесь вообще нет воды.

"Мегаполисы строят, а водоемы не справляются. Поэтому сейчас этот остро вопрос стоит и все переживают, каким же будет каждый следующий год", – говорит заместитель директора департамента управления водными ресурсами Игорь Гопчак.

Один из самых засушливых регионов страны – Херсонщина, именно на ее примере легко воссоздать картинку апокалиптического будущего.

"У нас зона рискованного земледелия, и никто не может прогнозировать, максимум – на три дня вперед, какие осадки выпадут буквально на этой неделе", – отмечает начальник Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра Игорь Андриенко.

"Каждый второй год засушливый, каждый четвертый год – катастрофически засушливый", – говорит бывший руководитель информационно-консультационного центра Михаил Кравченко.

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Именно на Херсонщине уже появились "климатические беженцы".

Белозерский район Херсонской области пока один из так называемых "зеленых" районов региона. Условно говоря, именно так сейчас в Украине – с реками, озерами и без почасовой подачи воды. Здесь пока есть и озера, и реки, и лиман, из которых и берется вода.

Однако председатель Белозерской РГА Андрей Неделько говорит, что потихоньку они высыхают.

"У нас и весна – засуха. И осень, и лето. Поэтому самый главный фактор – это у нас все же водные ресурсы", – говорит Неделько.

Что ждет Украину через 50 лет

Во что из-за глобального потепления и высыхания водоемов может превратиться Украина, начальник Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра Игорь Андриенко говорит, что ему даже представить страшно.

"Сегодня" взяли для примера отрезок времени в ближайшие 50 лет и один из так называемых "желтых" районов Херсонщины – то есть степь.

"Это как раз та зона, которая находится в степи. В сухой степи. Кроме как колодцев здесь других источников нет. До Днепра здесь порядка ста километров, других речек в округе нет", – констатирует заместитель начальника Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра Анатолий Новиков.

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Итак, представим, ни рек, ни озер – все высохло. Не спасают даже колодцы, потому что вода под землей хоть и осталась, но плохого качества, засоленная и не дотягивает до ГОСТа питьевой воды.

Чтобы обеспечить людей хотя бы почасовой подачей воды, здесь построили насосную станцию, но помогает ли она, сказать сложно.

"Очищать надо. Там хлорки много. И пока отстоится... Нет. Естественной воды нет. Нигде ничего нет. Нигде нет никакого колодца, ничего, очень тяжело... Я не замечаю, у меня посуда есть, я в бидоны понакачивала, так что я не знаю, в какое время она есть, в какое нет... Утром нет, в 12 есть", – рассказывают местные жители.

Люди бездумно используют природные ресурсы, не подозревая, какая беда может настигнуть в будущем.

"Это, скорее, будет происходить так, как в царскую эпоху. Когда бочками привозили воду и чашками ее раздавали несчастным козакам, которых выселила Екатерина", – прогнозирует начальник Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра Игорь Андриенко.

Процесс, к сожалению, уже начался. Последняя стадия – "красная" зона – местность, где воды нет вообще, и "климатические беженцы". Пока в ООН только дают неутешительные прогнозы, это уже стало реальностью на Херсонщине.

Житель одного из районов Херсонской области рассказывает, что люди отсюда массово бегут именно из-за

катастрофической нехватки воды.

"В первую очередь нет воды – это очень больной вопрос. Вода на данный момент два раза в неделю", – говорит Михаил, местный житель.

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В таких селах остаются жить, точнее выживать, единицы. Отчаянные. Или, скорее, те, у кого нет выбора.

"Туалет на улице практически у каждого. Практически никто не поливает ничего, потому что, посмотрите вон по сторонам. Что же поливать, когда нет воды", – добавляет собеседник.

Тем временем в Крыму...

Еще одно доказательство надвигающейся экологической катастрофы – временно оккупированная территория Украины Крым. На засушливом полуострове вопрос водоснабжения стоял остро всегда. А когда россияне его оккупировали, произошла настоящая экологическая катастрофа.

О реальных масштабах экокатастрофы на Крымском полуострове точно говорить сложно. Ведь оккупанты все тщательно скрывают.

"Я, как официальное лицо, не знаю настоящей цифры, что у них там делается. Я так же, как и вы, могу из интернета, от кого-то услышать. Но это не достоверные данные", – говорит заместитель директора департамента управления водными ресурсами Игорь Гопчак.

Чтобы получить информацию о воде в Крыму из первых уст, корреспондент опросила людей, пересекающих КПВВ "Каланчак" в Херсонской области – админграница со временно оккупированным полуостровом.

"Это катастрофа для Крыма. Для людей. Это катастрофа... Вы знаете, отключают воду. Утром три часа и вечером три часа были перебои. Утром и вечером была вода... Симферополь – да, та часть Крыма, вроде, да, а Ялта без воды. Ялта – три часа утром, три часа вечером. Иногда перебои бывают, что целый день нет воды..." – рассказывают люди из Крыма.

Россияне бездумно уничтожают все живое на оккупированном полуострове и постепенно превращают его в дикую степь.