В Украине уже занято более 60% коек для больных коронавирусом – Степанов

В Украине сейчас занято 61% больничных коек для больных коронавирусной болезнью COVID-19.

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Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, за прошедшие сутки коронавирусом заболело 7014 человек.

"Это количество людей, у которых подтверждено COVID-19. Из них 325 детей, а также 276 медицинских работников", – сказал Степанов.

При этом были госпитализированы 1058 человек. Это очень высокий показатель.

"Сегодня утром из общего количества коек по стране занято около 61%", – добавил он.

Министр также отметил, что за последние сутки в Украине зафиксировано 125 летальных случаев.

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В Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков украинской вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

Ранее мы сообщали, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" не прошел сертификацию ни в одной западной стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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