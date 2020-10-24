Українська
$ 28,27
33,41
  1. Последние новости Украины

В Украине уже занято более 60% коек для больных коронавирусом – Степанов

24 октября, 11:47

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Госпитализированы 1058 человек

В Украине сейчас занято 61% больничных коек для больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Реклама

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, за прошедшие сутки коронавирусом заболело 7014 человек.

"Это количество людей, у которых подтверждено COVID-19. Из них 325 детей, а также 276 медицинских работников", – сказал Степанов.

При этом были госпитализированы 1058 человек. Это очень высокий показатель.

"Сегодня утром из общего количества коек по стране занято около 61%", – добавил он.

Министр также отметил, что за последние сутки в Украине зафиксировано 125 летальных случаев.

Реклама

В Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков украинской вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

Ранее мы сообщали, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" не прошел сертификацию ни в одной западной стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Реклама

больницы Украина коронавирус Максим Степанов COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В
В "красную зону" попали еще три областных центра Украины: новая карта карантинаУкраина
Зеленский объяснил, что будет, если украинцы поддержат пожизненное для коррупционеров
Зеленский объяснил, что будет, если украинцы поддержат пожизненное для коррупционеровПолитика
Уже садился за руль пьяным: появились новые подробности смертельного ДТП в Харькове
Уже садился за руль пьяным: появились новые подробности смертельного ДТП в ХарьковеХарьков
Зеленский упрекнул Кернеса за ситуацию с коронавирусом в Харькове
Зеленский упрекнул Кернеса за ситуацию с коронавирусом в ХарьковеПолитика
Затолкали в машину и отвезли в лесополосу: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком убийстве
Затолкали в машину и отвезли в лесополосу: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком убийствеДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять