В Украине ужесточат правила желтой зоны карантина: что изменится

Сейчас Министерство здравоохранения разрабатывает новые правила для желтой зоны

В Украине изменятся правила желтой зоны карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Минздрав планирует ужесточение желтой зоны адаптивного карантина. Для этого разрабатывают определенные изменения в уже действующие правила.

Такое заявление во время брифинга сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, избежать карантинных ограничений смогут лишь полностью привитые от коронавируса украинцы.

"Министерство работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации – как для работников, так и для посетителей", – уточнил Ляшко.

Что меняется

Раньше в желтой зоне карантина для посещения и работы общественных заведений достаточно было одной дозы вакцинации.

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Кроме того, в желтой зоне остается обязательным масочный режим и социальная дистанция. Также хотят ввести ряд правил для бизнеса, среди них:

массовые мероприятия можно проводить при условии – один человек на 4 квадратных метра;

ограничения по числу посетителей действуют также и в фитнес-центрах и бассейнах – один человек на 10 кв. м.

Две области выходят из красной зоны

Как рассказал Ляшко, в Луганской и Львовской областях уже третью неделю фиксируют недельный спад количества случаев короновирусной болезни и количества госпитализированных.

"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", – отметил глава Минздрава.

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