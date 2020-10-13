В Украине ужесточили карантин: какие будут ограничения

В Украине не только продлили карантин, но и усилили противоэпидемические меры, обновили критерии для карантинных зон, в частности и показатель для перехода в "красную". Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Реклама

Обновлены критерии, по которым определяются карантинные зоны в стране: вдвое увеличен показатель охвата тестирований до 48 на 100 тыс. населения на протяжении семи дней (сейчас этот показатель 24).

Будет увеличено количество ПЦР-тестов: сейчас 30 тыс. ежедневно, а увеличат до 50 тыс. в течение месяца. До конца года планируется еще больше.

Установлен показатель перехода региона в "красную зону": если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более 320 на 100 тыс. населения.

Также усилены следующие противоэпидемические меры:

рестораны и другие заведения общепита будут работать не позже 22:00 (даже в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах);

ночные клубы с 22:00 до 07:00 не работают;

запрещается на территории "зеленого" региона проведение массовых, культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при участии более 50 человек. В "желтой зоне" – 30, в "оранжевой" – 20 и в "красной" – вообще запрещено;

спортивные мероприятия в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах проводятся без зрителей, за исключением международных соревнований и матчей при отдельном согласовании с Минздравом.

Реклама

Кроме того, каникулы в школах будут с 15 по 30 октября, а после этого возможен перевод всех на дистанционное обучение. А учреждения высшего образования с 15 октября по 15 ноября уходят на дистанционную форму обучения.

Отметим, что в последнее время серьезно ухудшилась эпидемиологическая ситуация в стране, каждый день по несколько тысяч зараженных и десятки смертей. Так, например, по состоянию на утро 13 октября в Украине подтвердили 5133 новых случая заражения коронавирусом (270 587 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 107 украинцев (5122 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 2152 человека (116 562 с начала эпидемии). В то же время ученые КПИ прогнозируют новые коронавирусные "рекорды" в Украине уже в этом месяце. Причем число новых больных за сутки может существенно возрасти.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама