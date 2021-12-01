В Украине ужесточили карантин на горнолыжных курортах: новые правила

Туристы обязаны носить защитные маски в закрытых помещениях и предъявлять COVID-документы во время требования

Сертификаты о вакцинации против коронавируса нужно брать на отдых в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине при заселении в гостиницы на горнолыжных курортах обязали предъявлять COVID-сертификаты.

Об этом свидетельствует постановление главного санитарного врача Игоря Кузина.

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Теперь только с COVID-сертификатами

При заселении в отель на горнолыжном курорте необходимо иметь с собой один из документов:

COVID-сертификат

Отрицательный ПЦР-тест

Справку о выздоровлении от коронавируса

Согласно обновленным правилам, проверка документов будет проводиться во время покупки или обмена абонемента на горнолыжное катание и горнолыжное снаряжение в специально организованных центрах.

Также рекомендуется выдавать туристам специальные значки, чтобы им не пришлось повторно предъявлять документы.

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Кроме того, туристы обязаны носить защитные маски в закрытых помещениях и предъявлять COVID-документы во время требования.

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Обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"

Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через программу "Дія", иначе будет штраф.

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"Сотрудники учреждений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять его визуальное наличие на входе в заведение, необходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", — сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Для считывания не нужно устанавливать дополнительные программы, достаточно "Дії".

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