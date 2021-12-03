В Украине ужесточили карантин в школах: новые правила

В Украине ужесточают карантин для невакцинированных в желтых зонах. Кроме того, правила усилили и в учебных заведениях.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Как работают учебные заведения в условиях карантина
Желтая зона
- Разрешается работать тем, кто получил хотя бы одну прививку против COVID-19
- Поскольку педагоги подлежат обязательным прививкам против COVID-19, то чтобы заведение работало нужно 100% вакцинированных хотя бы одной дозой сотрудников
- Могут работать без прививки те сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации, что подтверждено медицинским заключением
- Те сотрудники, которые имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации, не подлежат отстранению от работы
Красная зона
- Разрешается работать тем педагогам, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19
- В каждом учебном заведении должны быть 100% вакцинированных сотрудников двумя дозами
- Если работник получил одну дозу вакцины, то не может быть отстранен от работы, но это также и не позволяет ему проводить обучение в очном формате
- Работники, имеющие противопоказания к вакцинации, не подлежат отстранению. Для подтверждения они должны предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний
Таким образом, учебные заведения, которые находятся в регионе с красным уровнем эпиднебезопасности, могут работать только в случае 100% вакцинации всех сотрудников двумя дозами.
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В случае если сотрудник имеет только одну дозу, то отстранению от работы он не подлежит. Пока все сотрудники не пройдут полностью курс прививки, учебное заведение не может работать в очном формате.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1279, а медработников – 222.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2992 человека;
- летальных исходов – 509;
- выздоровело – 22 893 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 477 649 человек;
- выздоровело – 3 018 620 человек;
- летальных исходов – 87 566.