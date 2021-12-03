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В Украине ужесточили карантин в школах: новые правила

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 декабря, 14:57
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Пока все сотрудники не пройдут полностью курс прививки, учебное заведение не может работать в очном формате
В школах Украины вводят карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"
В школах Украины вводят карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине ужесточают карантин для невакцинированных в желтых зонах. Кроме того, правила усилили и в учебных заведениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Как работают учебные заведения в условиях карантина

Желтая зона

  • Разрешается работать тем, кто получил хотя бы одну прививку против COVID-19
  • Поскольку педагоги подлежат обязательным прививкам против COVID-19, то чтобы заведение работало нужно 100% вакцинированных хотя бы одной дозой сотрудников
  • Могут работать без прививки те сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации, что подтверждено медицинским заключением
  • Те сотрудники, которые имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации, не подлежат отстранению от работы

Красная зона

  • Разрешается работать тем педагогам, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19
  • В каждом учебном заведении должны быть 100% вакцинированных сотрудников двумя дозами
  • Если работник получил одну дозу вакцины, то не может быть отстранен от работы, но это также и не позволяет ему проводить обучение в очном формате
  • Работники, имеющие противопоказания к вакцинации, не подлежат отстранению. Для подтверждения они должны предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний

Таким образом, учебные заведения, которые находятся в регионе с красным уровнем эпиднебезопасности, могут работать только в случае 100% вакцинации всех сотрудников двумя дозами.

В случае если сотрудник имеет только одну дозу, то отстранению от работы он не подлежит. Пока все сотрудники не пройдут полностью курс прививки, учебное заведение не может работать в очном формате.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1279, а медработников – 222.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2992 человека;
  • летальных исходов – 509;
  • выздоровело – 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 477 649 человек;
  • выздоровело – 3 018 620 человек;
  • летальных исходов – 87 566.

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