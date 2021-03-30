В Украине ужесточили наказание за нарушение пожарной безопасности: какие штрафы

Теперь даже за заведомо ложный вызов пожарных или скорой светит наказание

Верховная Рада на сегодняшнем внеочередном заседании приняла два закона относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности и за препятствование в проведении соответствующих проверок.

Ответственность за препятствование в проведении проверок

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В пояснительной записке к законопроекту № 3931 отмечается, что только в 2019 году невозможно было осуществить соответствующим органам контроль в сфере пожарной безопасности в 2020 случаях, в том числе из-за недопущения к проведению проверок.

Что предлагается законопроектом:

дать полицейским или контролирующим органам право составлять протоколы об административном правонарушении;

если нарушители будут мешать составлять протокол, дать право полицейским на административный арест.

Этот законопроект поддержали 265 народных депутатов.

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Усиление ответственности за нарушение пожарной безопасности

На сегодняшний день штраф за нарушение пожарной безопасности составляет от 8,55 грн до 119 грн, для должностных лиц – до 170 грн. Новым законопроектом № 4157 предлагается установить такие штрафы:

за нарушение пожарной безопасности – 510-1700 грн;

за заведомо ложный вызов аварийной, полиции, скорой помощи – 3400-10 200 грн;

за невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений контролирующих органов – 1020-3400 грн.

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Также вводится уголовная ответственность в случае, если нарушение норм пожарной безопасности привело к жертвам во время пожара или нанесен большой ущерб имуществу.

Как сообщали новости "Сегодня", нововведения особенно актуальны после недавней трагедии в Харькове, где во время пожара в доме престарелых погибли 16 человек.

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