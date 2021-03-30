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В Украине ужесточили наказание за нарушение пожарной безопасности: какие штрафы

30 марта, 16:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь даже за заведомо ложный вызов пожарных или скорой светит наказание

Верховная Рада на сегодняшнем внеочередном заседании приняла два закона относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности и за препятствование в проведении соответствующих проверок.

Ответственность за препятствование в проведении проверок

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В пояснительной записке к законопроекту № 3931 отмечается, что только в 2019 году невозможно было осуществить соответствующим органам контроль в сфере пожарной безопасности в 2020 случаях, в том числе из-за недопущения к проведению проверок.

Что предлагается законопроектом:

  • дать полицейским или контролирующим органам право составлять протоколы об административном правонарушении;
  • если нарушители будут мешать составлять протокол, дать право полицейским на административный арест.

Этот законопроект поддержали 265 народных депутатов.

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Усиление ответственности за нарушение пожарной безопасности

На сегодняшний день штраф за нарушение пожарной безопасности составляет от 8,55 грн до 119 грн, для должностных лиц – до 170 грн. Новым законопроектом № 4157 предлагается установить такие штрафы:

  • за нарушение пожарной безопасности – 510-1700 грн;
  • за заведомо ложный вызов аварийной, полиции, скорой помощи – 3400-10 200 грн;
  • за невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений контролирующих органов – 1020-3400 грн.
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Также вводится уголовная ответственность в случае, если нарушение норм пожарной безопасности привело к жертвам во время пожара или нанесен большой ущерб имуществу.

Как сообщали новости "Сегодня", нововведения особенно актуальны после недавней трагедии в Харькове, где во время пожара в доме престарелых погибли 16 человек.

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Верховная Рада закон пожарная безопасность

Источник: Сегодня

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