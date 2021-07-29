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В Украине ужесточили ответственность за домашнее насилие – Зеленский подписал закон

29 июля 2021 18:35

Виктория Барановская Виктория Барановская

Документ дает возможность пострадавшему получить возмещение материального ущерба и морального вреда

Нарушение закона наказывается наложением штрафа или админарестом / Фото: коллаж "Сегодня"

Нарушение закона наказывается наложением штрафа или админарестом / Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола" № 1604-ІХ.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Этот закон дает возможность пострадавшему получить возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных вследствие домашнего насилия.

"Согласно закону, военнослужащие, резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия , насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания", – говорится в сообщении.

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Таким образом, нарушение закона карается наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

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Если в течение года повторно нарушить закон, то предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.

Отметим, что этот закон Верховная Рада приняла еще 1 июля 2021 года.

Напомним, в Николаевской области суд наказал женщину за психологическое насилие над свекровью.

Кроме того, ранее в Херсоне муж выгнал из дома жену с маленькой дочерью, чтобы жить с любовницей.

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