В Украине в больницах подделывали COVID-сертификаты, руководство отстраняют

С начала года открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19

Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины попросило отстранить руководство 15 больниц, врачи которых, возможно, подделывали сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав.

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Министерство здравоохранения направило письма к владельцам учреждений здравоохранения с требованиями отстранить от работы руководителей. Причиной этого является то, что некоторые врачи возможно подделывали документы о вакцинации. Отстранить от работы руководство больниц предлагают на время уголовного производства.

Если следствие выявит, что главный врач учреждения будет непричастным к махинациям, его восстановят в должности.

Принудительная вакцинация в Украине

Минздрав утвердил перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19. Без прививок их не будут пускать на работу.

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В приказе четко определен перечень профессий, это:

все педагоги;

работники центральных органов исполнительной власти (министерств, их структурных подразделений на местах и местные государственные администрации).

"В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, независимо от заведений – дошкольные, школы, профтехучилища или вузы. Также это работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций – областные, городские и районные", – заявил Ляшко.

По его словам, эти категории будут допускать к работе в случае, если есть две прививки.

Невакцинированные работники будут отстраняться от работы на период действия карантина без сохранения платы, но сохранением места работы.

Полиция начнет проверять COVID-сертификаты

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Ранее мы сообщали, что Национальная полиция и Минцифры разработали специальное программное обеспечение для полиции, чтобы они могли быстро проверять COVID-сертификаты в "Дія" или сканировать бумажные документы. Проверка будет осуществляться при помощи полицейского планшета.

"Каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действительность – это Госпродпотребслужба, органы местной власти и др. И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе",– сказал Игорь Клименко.

Клименко также добавил, что проверка COVID-сертификата будет подобна тому, как сейчас проверяют водительские удостоверения.

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