В Украине в пять раз увеличилось количество больных пневмонией

В Украине все больше больных COVID-19, из-за чего растет и количество осложнений пневмонией

В Украине за последние пару месяцев резко выросло количество украинцев, заболевших пневмонией. Только за прошлую неделю больше 20 тысяч случаев. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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Для сравнения он привел в пример одну неделю в июле, когда было за семь дней зафиксировано 4234 пневмонии. То есть сейчас ситуация ухудшилась в пять раз.

"У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22 400 человек. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4234 случая. Понятно, что растет и количество больных, и растет количество госпитализаций", – сказал Степанов.

Для того, чтобы остановить распространение коронавирусной болезни, чтобы остановить рост количества госпитализаций, необходимо придерживаться карантинных правил.

Как стало известно, по состоянию на утро 12 октября в Украине подтвердили 4420 новых случаев заражения коронавирусом (265 454 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 43 украинцев (5015 с начала эпидемии). Вылечить от COVID-19 удалось 114 410 инфицированных (903 – за последние сутки).

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Отметим, что с 12 октября в Украине начали действовать обновленные зоны карантина.

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