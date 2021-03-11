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В Украине в разгар пандемии коронавируса 73 тысячи медиков потеряли работу

11 марта, 18:02

Виктория Барановская Виктория Барановская

Это связывают с реформированием отрасли

В 2020 году в Украине 73 тысячи медиков потеряли работу. Это произошло несмотря на то, что почти весь год страна боролась с COVID-19.

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Об этом говорится в опубликованной Государственным центром занятости презентации.

Согласно официальным данным, только в январе 2021 года, 6 тысяч медиков остались без работы. А по графику плановых сокращений, который ведет Государственный центр занятости, 73 тыс. медиков потеряли работу в самый разгар пандемии. Это происходит несмотря на недостаток медиков в Украине.

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Эксперты считают, что массовый отток сотрудников связан с реформированием отрасли. В то же время, с начала 2021 года в Украине наметилась тенденция к расширению штата медперсонала и появилось больше вакансий. Только в январе в этой сфере появилось 3000 новых работников.

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"Говоря о рынке медицины и фармации, можно отметить определенную активность по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к карантинным реалиям и уже понимают, как в этой ситуации работать. Вместе с тем пока только 15% компаний расширяют штат. Рекрутмент в других компаниях больше связан с декретом сотрудников или переходом сотрудников в другие компании", – рассказала "Сегодня" старший консультант по рекрутменту группы ANCOR Ukraine Жанна Селищева.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в Украине растет спрос на спецов по продажам и сколько можно заработать на этом.

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Кроме того, из-за карантина и коронавируса под угрозой исчезновения оказались целые отрасли. Мы уже разбирались, какие профессии переживут коронакризис в Украине, а кому придется искать новую работу.

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