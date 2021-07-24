В Украине вакцинировали более 3 млн человек. За сутки – новый рекорд

В Украине растут темпы вакцинации – в конце рабочей недели за сутки сделали более 150 тысяч прививок

В Украине все люди могут вакцинироваться от ковида. / Фото: Сегодня

В Украине более 3 млн людей получили хотя бы первую дозу прививки против коронавируса. За прошлые сутки, 23 июля, установили новый рекорд – вакцинировали 152 675 человек. Ранее самый большой показатель составлял 139 441.

Реклама

Об этом сообщили в Минздраве.

Читайте также: Как получить международный COVID-паспорт у семейного врача. Инструкция Минздрава

Отмечается, что одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы 62 603 человека. В течение суток работали 802 мобильные бригады, 2692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.

Вакцинация в Украине 24 июля. Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании вакцинировали 3 010 140 украинцев, из них две дозы получили 1 681 734 человек. Всего проведено 4 691 872 прививки.

Реклама

Напомним, в Украине 21 июля стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19 , когда смогут получить прививку все желающие. В крупных городах будут развернуты пункты массовой вакцинации, а из малых городов и сел организуют бесплатный транспорт.

Отметим, в Минздраве не исключают, что в конце 2021 года в Украине начнут по второму кругу вакцинировать людей, которые уже прошли первый курс прививок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта