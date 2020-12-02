В Украине вновь изменили Правила дорожного движения

Кабинет министров подготовил проект постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения, согласно которому ПДД дополняются новым разделом 4-1, в котором устанавливаются "Права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных".

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Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщает в своем Telegram-канале.

Он приводит пункты раздела, согласно которым, лица, передвигающиеся в колесных колясках (т.е. инвалидных колясках), имеют право:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода

двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

Лица, которые двигаются на колесных креслах со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по определенным пешеходным переходам.

Лица, которые двигаются в колесных креслах по краю проезжей части дороги, улицы или обочине, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе, поворот налево и разворот разрешаются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи посередине. Во время движения они должны выполнять требования Правил, касающиеся обязанностей велосипедистов и не противоречащие требованиям этого раздела.

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Кроме того, колесные кресла должны быть технически исправными и должным образом оборудованными. На них запрещено перевозить грузы, которые мешают управлению, нельзя буксировать прицепы и перевозить пассажиров.

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Также кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части, улицы или обочине – внешними световыми приборами.

Интересно, что ранее все эти права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных, были выписаны в статье 19 1 Закона "О дорожном движении", а теперь их выделили в отдельный раздел.

Напомним, ранее Кабмин внес изменения в ПДД, которыми позволил велосипедистам двигаться по полосе для общественного транспорта.

Также ранее Кабмин разрешил движение по полосе общественного транспорта для электромобилей. Кроме того, электрокары получают номерные знаки с зеленым шрифтом и специально выделенные места для парковки.

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