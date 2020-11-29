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В Украине за последние сутки COVID-19 заболели 12 978 человек: новая статистика

29 ноября, 08:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

С каждым днем заражаются все больше людей

В Украине за последние сутки выявили 12 978 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 722 679 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 120 украинцев (всего – 12 213). Вылечить удалось 339 378 инфицированных (4243 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости введения в Украине всеобщего жесткого локдауна на четыре недели. Он считает, что нашей стране не подходит итальянский вариант локдауна, где вводились жесткие ограничения в определенных регионах, в зависимости от эпидситуации.

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Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцев предупредят о тотальном карантине за 7-10 дней. Он уточнил, что, согласно постановлению Кабмина о введении на территории Украины карантина выходного дня, выходные 28-29 ноября – последние дни, когда действуют карантинные ограничения.

Кроме того, врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что при коронавирусе нет необходимости обязательно делать компьютерную томографию или рентген легких. По его мнению, это никак не влияет на тактику лечения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия Украина коронавирус
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