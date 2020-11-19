В Украине впервые за сутки выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 13 357 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Всего инфекцию подтвердили у 583 510 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 257 украинцев – это наибольшее число летальных случаев, зафиксированное за сутки с начала эпидемии (всего – 10 369). Вылечить удалось 266 479 инфицированных (7400 – за последние сутки).
Как мы сообщали ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если не остановим рост эпидемии – будет полный локдаун. По его словам, карантин выходного дня должен помочь избежать этого, но если не справится, будут жесткие ограничения.
Также напомним, четыре миллиона украинцев смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Украина получит вакцину Moderna, которая показала 95% эффективности.
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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