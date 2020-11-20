В Украине впервые за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 14 575 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 598 085 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 229 украинцев (всего – 10 598). Вылечить удалось 274 324 инфицированных (7845 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в середине октября КШЭ дала прогноз: если в зонах активного распространения коронавируса не ввести комплексный карантин, до конца года от COVID-19 в Украине может умереть до 20 тысяч человек. А уже с ноября в день может выявляться до 10 тысяч новых случаев заболевания.

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Также напомним, врачи из Канады и Великобритании назвали несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции. Спутанность сознания – первое, с чем обычно сталкиваются больные COVID-19.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если не остановим рост эпидемии – будет полный локдаун. По его словам, карантин выходного дня должен помочь избежать этого, но если не справится, будут жесткие ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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