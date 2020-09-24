В Украине все больше людей заражаются COVID-19 повторно: чем опасен рецидив (видео)

Медики отмечают, что считать заболевших во второй раз, очень трудно

Действительно ли возможно заболеть коронавирусом во второй раз? Корреспонденты новостей "Сегодня" нашли человека, который дважды болел COVID-19 и выяснили, как отличались симптомы и течение болезни

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Майкл Луни житель Нью-Йорка, сейчас по делам находится в Киеве. Впервые он заболел коронавирусом в феврале и болезнь переборол. А потом вдруг снова почувствовал себя плохо. Это произошло в начале лета. Мужчина сделал тест, и тот оказался положительным.

"Я понял, что у меня коронавирус, потому что у меня была температура. У меня редко бывает температура. Меня знобило и кидало в жар. Через несколько дней я получил положительный результат теста", – рассказывает Майкл.

В первый раз Майкл болел месяц, а во второй вылечился за неделю.

"Я думал, что антитела до сих пор были в организме. Но очевидно, что через несколько месяцев, болезнь может подкосить снова",- отмечает мужчина.

Статистики о том, сколько людей повторно заразились коронавирусом в Украине, нет. Их не считают даже в лабораторных центрах, где проводят исследования. Во Львовской области, с почти 20 тысячами подтвержденных инфицированных COVID-19, медики знают только о четырех случаях повторного заражения.

Двое из них – медработники. Болезнь повторно, по словам врачей, переносят тяжелее – часто с высокой температурой и пневмонией.

"Мы не знаем, это другой генотип вируса, или тот же самый. Возможно, что-то произошло в организме, из-за чего активировался вновь первичный вирус, который был в организме", – объясняет Наталья Тимко Главная внештатная специалистка по эпидемиологии Львовской облгосадминистрации.

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Пока случаи повторного заражения коронавирусом одиночные. Однако прогнозировать, сколько украинцев могут подхватить коронавирус повторно, медики не берутся.

"На сегодняшний день это тот вопрос, который требует изучения и наблюдения", – отмечает Наталья Тимко.

Врачи говорят: от того, как вы перенесли коронавирус впервые, зависит, заболеете ли вы снова. Люди, у которых были тяжелые симптомы, более вероятно будут иметь сильные антитела. И все же медики советуют не полагаться на иммунитет, а придерживаться противоэпидемических мер безопасности даже после выздоровления.

Напомним, ранее украинские медики показали, что происходит с легкими из-за коронавируса. В комментарии к фотографии, которой они поделились, говорится, что при коронавирусной инфекции легкие будто покрываются "матовым стеклом".

А американские ученые считают, что люди, переболевшие лихорадкой денге, могут иметь определенный иммунитет к коронавирусу.

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