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В Украине все чаще подхватывают COVID-19 дети и молодежь – Степанов

8 января, 13:12

Ольга Литвин Ольга Литвин

Ранее медики фиксировали легкое и бессимптомное течение болезни у молодых людей

/ Фото: Getty Images

Украинцы 30-40 лет, а также дети и молодежь стали чаще инфицироваться COVID-19.

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Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Эту тенденцию наблюдают во всех регионах страны, подчеркнул он.

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Ранее Степанов отмечал, что у молодых людей все чаще наблюдаются осложнения во время заболевания коронавирусом и они очень тяжело переносят заболевание.

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Напомним, Минздрав предупредил о пике заболеваемости COVID-19 в январе-феврале.

Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, пандемия коронавируса не отступает. В Украине по-прежнему фиксируют большое количество случаев заражения и госпитализаций. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Максим Степанов заявил, что власти должны бесплатно обеспечить вакциной группы риска:

Видео: Сегодня

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дети молодежь Украина коронавирус осложнения COVID-19
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