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В Украине всем желающим бесплатно сделают прививки от COVID-19 – Ляшко

21 февраля, 17:14

Виктория Барановская Виктория Барановская

Вакцинировать будут по "дорожной карте"

Прививки от коронавируса за государственные средства сделают всем желающим украинцам.

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Об этом заявил главный санитарный доктор Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, вакцинируются", – сказал он.

В то же время в Украине разработали "дорожную карту" вакцинации. Она предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур.

Отметим, что детей не будут вакцинировать, поскольку ни одна из вакцин не проходила клинических испытаний на несовершеннолетних.

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О продаже вакцин от коронавируса – по прогнозам Ляшко, она может начаться не ранее второго полугодия 2021 года.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов показал, как Индия отправляет в Украину вакцину от COVID-19 AstraZeneca в количестве 500 тысяч доз.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не один, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина коронавирус Виктор Ляшко
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